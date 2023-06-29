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فن

ديما قندلفت تتحدث عن دورها في مسلسل "ستيلتو".. اليكم ما قالته

2023-06-29 | 10:25
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ديما قندلفت تتحدث عن دورها في مسلسل &quot;ستيلتو&quot;.. اليكم ما قالته
ديما قندلفت تتحدث عن دورها في مسلسل "ستيلتو".. اليكم ما قالته

أوضحت الفنانة السورية ديما قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقا والتي ستشارك فيها لاحقا.


وفي التفاصيل، قالت ديما إن "ستيلتو" نقطة تحول في مسيرتها الفنية، بسبب امتداده على 90 حلقة، والعمل تم تقديمه بشكل احترافي، بالإضافة إلى عرضه على قناة تعد الأولى عربيا، ومشاركة نجوم كبار فيه.
وأضافت خلال ظهورها في برنامج" المختار"، أنها واجهت صعوبات كبيرة في التصوير، حيث اعتمد بشكل أساسي على الشكل الخارجي وهذا تطلب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الممثلين وصناع العمل.
وأردفت أنها تعلمت اللغة التركية خلال التصوير من أجل أن تؤدي دورها بشكل جميل، لافتة إلى أنها كانت ترغب بتأدية دور "فلك" أو "ألمى" وهذا ما حصل فعلا.
 
ديما قندلفت تتحدث عن دورها في مسلسل "ستيلتو".. اليكم ما قالته

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