ديما قندلفت تتحدث عن دورها في مسلسل "ستيلتو".. اليكم ما قالته

وفي التفاصيل، قالت ديما إن "ستيلتو" نقطة تحول في مسيرتها الفنية، بسبب امتداده على 90 حلقة، والعمل تم تقديمه بشكل احترافي، بالإضافة إلى عرضه على قناة تعد الأولى عربيا، ومشاركة نجوم كبار فيه.وأضافت خلال ظهورها في برنامج" المختار"، أنها واجهت صعوبات كبيرة في التصوير، حيث اعتمد بشكل أساسي على الشكل الخارجي وهذا تطلب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الممثلين وصناع العمل.وأردفت أنها تعلمت اللغة التركية خلال التصوير من أجل أن تؤدي دورها بشكل جميل، لافتة إلى أنها كانت ترغب بتأدية دور "فلك" أو "ألمى" وهذا ما حصل فعلا.