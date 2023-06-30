الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان.. اليكم السبب

2023-06-30 | 02:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان.. اليكم السبب
إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان.. اليكم السبب

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن تحييه بمناسبة عيد الأضحى في الأول من شهر تموز المقبل إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي والفنان نادر الأتات في لبنان.

وفي التفاصيل، نشرت هيفاء بيانا على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، جاء فيه: "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المُقرّر بتاريخ 1-7-2023  لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر".
وفي هذا السياق، أكد متعهد الحفلات علي الأتات أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة هيفا وهبي، مشيرا إلى أنه لم يتم الغاء الحفل نهائيا بل جرى تأجيله لشهر آب المقبل لأسباب تقنية.
وكشف الأتات أن السبب الأساسي لتأجيل الحفل هو القرارات الجديدة التي صدرت منذ أيام عدة عن الأمن العام اللبناني والمتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالمصريين، فتعذر عليه إنهاء المعاملات الخاصة بفرقتي هيفا وحماقي اللتين كانتا من المفترض أن تحضرا من مصر.
 
مقالات ذات صلة
إلغاء حفل هيفاء وهبي في لبنان.. اليكم السبب

فن و منوعات

فن

هيفاء وهبي

علي الاتات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معجب يفاجئ نجوى كرم بطلب على المسرح والجمهور يتفاعل
"شو حلو" عيد الأضحى مع زياد برجي على الجديد .. تابعونا بحلقة خاصة من تقديم رابعة الزيات

اقرأ ايضا في فن

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023