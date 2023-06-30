معجب يفاجئ نجوى كرم بطلب على المسرح والجمهور يتفاعل

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا في فندق هيلتون هبتور في بيروت، وذلك مساء يوم أمس الخميس 29 حزيران بمناسبة عيد الأضحى 2023.

وفي التفاصيل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو والصور من اجواء الحفل واستوقف الجمهور مقطع فيديو لاقى تفاعلا كبيرا حيث قام معجب بالصعود على المسرح وطلب من نجوى التوقيع على ظهرع.

ووجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة مؤثرة خلال الحفل، وقالت: "لبنان اللي ما بموت، لبنان الحي فينا وغصب عن اللي ما بيريد".