فرقة موسيقية تفاجئ ماريتا الحلاني وكميل ابي خليل في البترون وتزفهما مجددا

وفي الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ماريتا وزوجها كميل، خلال جولتهم في البترون، حيث فاجأتهم فرقة موسيقية مؤلفة من عدد من الشباب والشابات، الذين راحوا يعزفون اغنية مبروك للفنان اللبناني رامي عياش، ليزفوا العروسين مجددا.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لهذا الثنائي وتمنوا لهم حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح.