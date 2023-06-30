عمرو دياب يستمتع في فرنسا برفقة احمد ابو هشيمة
شارك رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الجمهور، صورة جماعية برفقة الفنان المصري عمرو دياب، ومجموعة من أصدقائه المقربين، أظهرت قضائهم إجازة عيد الأضحى المبارك على متن يخت فاخر في مدينة كان الفرنسية.
وفي التفاصيل، نشر أبو هشيمة الصورة على حسابه الرسمي عبر “انستغرام”، برفقة عمرو دياب ورجلي الأعمال محمد زكي ويارس مقصود، يستمتعون بسهرة مسائية على متن اليخت.
واختار عمرو دياب لهذه الأمسية ارتداء قميص أبيض مقلم باللون الأسود، ونسَّقه مع بنطلون وحذاء رياضي أبيض، في حين ارتدى نظارات طبية.