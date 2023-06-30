عمرو دياب يستمتع في فرنسا برفقة احمد ابو هشيمة

شارك رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الجمهور، صورة جماعية برفقة الفنان المصري عمرو دياب، ومجموعة من أصدقائه المقربين، أظهرت قضائهم إجازة عيد الأضحى المبارك على متن يخت فاخر في مدينة كان الفرنسية.