بالفيديو- استقبال حاشد لـ تامر حسني في الأردن

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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "بتمايل على ال beat"، بعد طول انتظار حيث تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما كانت قد إنتشرت معلومات تفيد بأنها تستعد لطرح أغنيتها بعد تأجيل بسبب بعض المشاكل مع شركة روتانا.
احتفل الفنان الفلسطيني، يعقوب شاهين، بزفافه يوم الخميس الفائت على فتاة تدعى ساندرا من خارج الوسط الفنيّ في حفل حضره اصدقاء العريس وأفراد أسرته، وأحياه الفنانان هيثم الشوملي وطوني قطان الذي نشر أكثر من فيديو من أجواء الحفل.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها برفقة خطيبها ناريك ناربيكيان، بإطلالة رومنسية مميزة باللون الأسود.