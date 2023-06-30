بالفيديو- استقبال حاشد لـ تامر حسني في الأردن

وفي التفاصيل، نشر تامر على حسابه الخاص عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق الأجواء للاستقبال الذي تلقّاه من جمهوره في الأردن، الذين انتهزوا الفرصة لالتقاط الصور التذكارية معه، قبل أن يغادر إلى السيارة.وأرفق الفنان المصري تامر حسني الفيديو بتعليق، أعرب فيه عن مدى سعادته بجمهوره الأردني، وكتب: جمهور الاردن حبيب قلبي كل مره بتستقبلوني استقبال احسن من اللي قبله ، المره دي زفه و ورد و حالة حب زياده شويه شكل هرمون السعاده مفرحاكوا بجد شايف ده في عنيكوا كل الشكر ليكم و ربنا يعلم بحبكوا قد ايه .. يلا مستنيكوا بكرا يا غاليين ان شاء الله".