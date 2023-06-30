زينة مكي تبكي متابعيها في رسالة لعمها الراحل

وفي منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، كتبت زينة مكي: "لن تشعر بفاجعة الموت في حينه، حتى هذا البكاء الذي ينتابك من هول الصدمة لن يشعرك به.. ستشعر به عندما تجد اماكنهم الفارغة ماثلة امامك دون وجودهم فيها.. عندما تفتقد حضور وجوههم وروائحهم وحديثهم، عندما تنفقد دفئ اياديهم فلا تجده وصوت ضحكاتهم فلا تسمعه".وتابعت: "يمكنك ان تشعر بذلك ليلة عيد، وانت تنتظر على امل ان يأتوا ليجعلوا عيدك عيدا، فلا يحدث"، مضيفة: "عندما تصبح اقصى احلامك عناق صغير تضمهم به لعله يروي ظمأ فراقهم فلا يحدث".وختمت زينة كلامها قائلة: "سيظل جزء منا مبتور حتى نلقاهم في جنة نعيم، فكل امر في اوله جلل ثم يهون، الا الموت وإن بدا هيّن لا يهون".