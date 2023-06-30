نادين نسيب نجيم بلقطة رومنسية مع خطيبها: أتطلع لبناء امبراطوريتنا

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "بتمايل على ال beat"، بعد طول انتظار حيث تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما كانت قد إنتشرت معلومات تفيد بأنها تستعد لطرح أغنيتها بعد تأجيل بسبب بعض المشاكل مع شركة روتانا.
احتفل الفنان الفلسطيني، يعقوب شاهين، بزفافه يوم الخميس الفائت على فتاة تدعى ساندرا من خارج الوسط الفنيّ في حفل حضره اصدقاء العريس وأفراد أسرته، وأحياه الفنانان هيثم الشوملي وطوني قطان الذي نشر أكثر من فيديو من أجواء الحفل.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مجموعة أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير، وسفره الى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.