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فن

نادين نسيب نجيم بلقطة رومنسية مع خطيبها: أتطلع لبناء امبراطوريتنا

2023-06-30 | 08:22
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نادين نسيب نجيم بلقطة رومنسية مع خطيبها: أتطلع لبناء امبراطوريتنا
نادين نسيب نجيم بلقطة رومنسية مع خطيبها: أتطلع لبناء امبراطوريتنا

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها برفقة خطيبها ناريك ناربيكيان، بإطلالة رومنسية مميزة باللون الأسود.

وارتدت نادين فستاناً أسود وكذلك الأمر خطيبها الذي ارتدى بدلة رسمية سوداء، حيث ارفقت الصورة بتعليق عبرت فيه عن مدى حبها له، مؤكدة أنها تعيش أجواء سعادة وحب معه، كما أشارت إلى أنها تنتظر زواجهما اذ قالت: "أتطلع لبناء امبراطوريتنا".
وعلقت نادين على الصورة باللغة الانكليزية قائلة: "يعجبني كيف التقينا لأول مرة... أقدر ما مررنا به... أحب ما نحن عليه الآن... وأنا أتطلع إلى بناء إمبراطوريتنا".

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فن و منوعات

فن

نادين نسيب نجيم

ناريك ناربيكيان

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