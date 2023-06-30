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فن

يعقوب شاهين نجم عرب ايدول يدخل القفص الذهبي

2023-06-30 | 09:24
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يعقوب شاهين نجم عرب ايدول يدخل القفص الذهبي
يعقوب شاهين نجم عرب ايدول يدخل القفص الذهبي

احتفل الفنان الفلسطيني، يعقوب شاهين، بزفافه يوم الخميس الفائت على فتاة تدعى ساندرا من خارج الوسط الفنيّ في حفل حضره اصدقاء العريس وأفراد أسرته، وأحياه الفنانان هيثم الشوملي وطوني قطان الذي نشر أكثر من فيديو من أجواء الحفل.

وفي التفاصيل، دخل العروسان الى قاعة الاحتفال على انغام اغنية “عرس الغوالي” للفنان اللبناني ملحم زين، وقد لفت العريس الأنظار ببدلة بيضاء الى جانب عروسه، التي شاركها رقصة الزفاف الأولى منشدًا بنفسه اغنية “عمري معاك بيحلا”، ليعود فيتقاسم الغناء مع زميلَيه الفنانَين، مشعلين أجواء الفرح السعيدة.
تجدر الإشارة الى ان نجم اراب آيدول يشارك حاليًّا في الفيلم السينمائي اللبناني “كذبة كبيرة” للمخرج والمنتج نديم مهنا في أوّل ظهور درامي له الى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين في فيلم يتناول مخاطر “السوشيال ميديا” على حياة الأفراد، كاشفًا عن مهارة في التمثيل تعِدُ بالمزيد من الادوار الناجحة.
 
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يعقوب شاهين

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