بعد طول انتظار اليسا تطرح اغنيتها الجديدة "بتمايل على الـ Beat"
طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "بتمايل على ال beat"، بعد طول انتظار حيث تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما كانت قد إنتشرت معلومات تفيد بأنها تستعد لطرح أغنيتها بعد تأجيل بسبب بعض المشاكل مع شركة روتانا.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المعلومات معبّرين عن فرحتهم وحماسهم للأغنية.
و أطلقت إليسا اغنيتها المذكورة وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أما الكليب فهو من إخراج أنجي جمال.
وفي وقت سابق، حذفت روتانا جميع إعلانات الخاصة بأغنية "بتمايل على الـ Beat" والتي كان من المقرر طرحها في عيد الفطر 2023 الماضي، مما أثار الجدل حول العلاقة بين إليسا وبين الشركة المنتجة روتانا.