بعد طول انتظار اليسا تطرح اغنيتها الجديدة "بتمايل على الـ Beat"

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المعلومات معبّرين عن فرحتهم وحماسهم للأغنية.و أطلقت إليسا اغنيتها المذكورة وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، أما الكليب فهو من إخراج أنجي جمال.وفي وقت سابق، حذفت روتانا جميع إعلانات الخاصة بأغنية "بتمايل على الـ Beat" والتي كان من المقرر طرحها في عيد الفطر 2023 الماضي، مما أثار الجدل حول العلاقة بين إليسا وبين الشركة المنتجة روتانا.