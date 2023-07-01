ريان حركة نجمة مسلسل "للموت" تُفجع بوفاة والدها.. هكذا نعته

أعلنت الفنانة اللبنانية الشابة ريان الحركة عن وفاة والدها بشكل مفاجئ أمس الجمعة، وذلك في منشور عبر مواقه التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل نشرت ريان صورة مع والدها، وكتبت: "بابا حبيبي، د. أحمد مختار الحركة, في ذمة الله". وأضافت: "لروحك السلام"!.

وتلقت ريان الحركة رسائل التعازي والمواساة من زملائها في الوسط الفني، وكذلك جمهورها، فكتبت الفنانة اللبنانية ورد الخال: "ريان!!!! يا الله عهالخسارة.. حبيبتي تكون نفسو بالسما والله يرحمو!!".

وبدوره علق الفنان جورج خباز قائلا "نفسو بالسما"، وكتبت ماريتا الحلاني: "حبيبي ريان الله يرحمو نفسو بالسما"، وقالت سارة أبي كنعان: "ريان حبيبتي أنا حزينة جداً لخسارتك، الله يرحمه"، وكتب وسام صباغ: " الله يرحم روحو الطيبة ويصّبر قلبكن"

يذكر أن الفنانة اللبنانية ريان حركة اشتهرت بدور "لميس" ابنة "ريم" (دانييلا رحمة) في مسلسل "للموت" في أجزائه الثلاثة.