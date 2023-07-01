الامير الحسين وزوجته رجوة في احدث ظهور ورسالة للمتابعين

وفي التفاصيل، نشر الأمير الحسين على حسابه، صورة عفوية جمعته بزوجته الأميرة رجوة، وهي عبارة عن صورة "سيلفي" التقطتها الأميرة رجوة، وتظهر الثنائي مبتسمين وهما يجلسان في حديقة.الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين هنأوا الثنائي بمناسبة عيد الاضحى، وعبروا عن حبهم الكبير لهما وكذلك سعادتهم برؤيتهما خصوصا انه احدث ظهور لـ الامير الحسين ورجوة بعد زواجهما الشهر الماضي.