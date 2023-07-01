ديانا كرزون ترزق بمولودها.. تعرفوا عليه

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A post shared by Moath Al Omari معاذ العمري (@omari.moath)
A post shared by Moath Al Omari معاذ العمري (@omari.moath)
احيا الفنان السوري ناصيف زيتون امس، حفلا غنائيا ضخما في بيروت، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حيث التقى جمهوره وقدم اجمل اغنياته مشعلا الاجواء.
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالحفل الغنائي الذي أحياه راغب علامة وإليسا في لبنان، وذلك ضمن موسم حفلات عيد الأضحى في كازينو لبنان.
ناشدت الفنانة اللبنانية ليا بو شعيا الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت الدعاء والصلاة من أجل شفاء شقيقها كرم البالغ من العمر 27 عاماً.