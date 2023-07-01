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فن

ديانا كرزون ترزق بمولودها.. تعرفوا عليه

2023-07-01 | 07:40
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ديانا كرزون ترزق بمولودها.. تعرفوا عليه
ديانا كرزون ترزق بمولودها.. تعرفوا عليه

رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون امس الجمعة، بطفلها الثاني من زوجها الإعلامي معاذ العمري، وأطلقت عليه اسم راشد.


وفي التفاصيل، نشر معاذ العمري على حسابه عبر “انستغرام” صورة برفقة الطفل علق عليها بالقول: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمدلله الذي أكرمنا بأجمل العطايا بمولود اسميناه راشد”.
وتابع مرحبا بقدومه: “أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا، وأن يرزقنا بره، ويبلغنا أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين”.
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة النجمة بطفلها متمنين لها الصحة والتوفيق الدائم.
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ديانا كرزون

معاذ العمري

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