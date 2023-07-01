راغب علامة بخطوة غير متوقعة تجاه اولاده وزوجته جيهان علامة

احيا الفنان اللبناني راغب علامة امس، حفلا غنائيا مميزا بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حيث التقى جمهوره بعد طول انتظار وقدم لهم اجمل اغنياته، فخلق اجواءً رائعة وحماسية على المسرح.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر اجواء الحفل، معبرين عن حبهم الكبير لـ راغب علامة وسعادتهم الشديدة كونهم يمضون عيد الاضحى معه وعلى انغام اغنياته.

اللافت في الحفل هو ما فعله راغب علامة تجاه ابنَيه خالد ولؤي، اذ انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة استدعائهما الى المسرح وعبر عن حبه الكبير لهما وفخره بهما، كما عاد واستدعى زوجته جيهان علامة التي لبّت الدعوة وتوجهت الى المسرح ووقفت الى جانب ابنهما الاصغر لؤي، فما كان من راغب علامة الا ان فاجأها بالقول: "شفتو كيف دغري وقفت حد لؤي.. هي وياه عاملين عصابة علينا".