كارلوس عازار ضيف حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

يحل الفنان اللبناني كارلوس عازار، ضيفا خلال حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" مع الاعلامي علي ياسين على قناة الجديد، الساعة التاسعة والنصف على الجديد، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" على يوتيوب.

