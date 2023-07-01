كارلوس عازار ضيف حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"
يحل الفنان اللبناني كارلوس عازار، ضيفا خلال حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" مع الاعلامي علي ياسين على قناة الجديد، الساعة التاسعة والنصف على الجديد، بالتزامن مع قناة "الجديد فن" على يوتيوب.
وفي الحلقة، يكشف كارلوس الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والمهنية، كما يتحدّث لأول مرة عن مواضيع جريئة التزم الصمت عنها طيلة سنوات، أبرزها "حياته العاطفية بـ حبيبته السابقة جويل داغر" ، إلى جانب خفايا وكواليس لا نعلمها عن كواليس الدراما اللبنانية، وسبب استبعاد معظم الممثلين اللبنانيين عن الأعمال العربية المشتركة، وغيرها الكثير من الاسرار التي تسمعونها لاول مرة.