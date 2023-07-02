غادة عبد الرازق تعلن انفصالها رسميا عن زوجها هيثم زنيتا

قي السياق نفسه، أعلنت غادة عبد الرازق الخبر لبعض الصحف المصرية مساء السبت، وصرحت قائلة: "نتمنى الخير لبعضنا البعض وسنظل أصدقاء طوال حياتنا بإذن الله".

كانت الفنانة قد أعلنت في ديسمبر 2022 انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، وأشارت إلى أنه جاء القرار بشكل هادئ ومتفق عليه، لكنهما قررا العودة والتراجع عن القرار.