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فن

غادة عبد الرازق تعلن انفصالها رسميا عن زوجها هيثم زنيتا

2023-07-02 | 03:44
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غادة عبد الرازق تعلن انفصالها رسميا عن زوجها هيثم زنيتا
غادة عبد الرازق تعلن انفصالها رسميا عن زوجها هيثم زنيتا

تم الإعلان عن انفصال الممثلة المصرية غادة عبد الرازق وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا خلال الساعات الأخير، اذ قام الثنائي بحذف صورهما المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي وألغيا المتابعة المتبادلة بينهما.

قي السياق نفسه، أعلنت غادة عبد الرازق الخبر لبعض الصحف المصرية مساء السبت، وصرحت قائلة: "نتمنى الخير لبعضنا البعض وسنظل أصدقاء طوال حياتنا بإذن الله".

كانت الفنانة قد أعلنت في ديسمبر 2022 انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، وأشارت إلى أنه جاء القرار بشكل هادئ ومتفق عليه، لكنهما قررا العودة والتراجع عن القرار.

غادة عبد الرازق تعلن انفصالها رسميا عن زوجها هيثم زنيتا

فن و منوعات

فن

هيثم زنيتا

غادة عبد الرازق

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