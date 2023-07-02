بالفيديو - جمهور تامر حسني يفاجئه في الاردن وموكب سيارات فارهة تقله من المطار

وشارك حسني مقاطع فيديو على حسابه عبر "إنستغرام" يظهر فيها الاستقبال المميز الذي حظي به من جمهوره. استغل الجمهور الفرصة لالتقاط صور تذكارية معه قبل أن يغادر في سيارة رولز رويس بيضاء فارهة وسط موكب من السيارات الفاخرة.
وأرفق تامر الفيديو بتعليق أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بجمهوره الأردني اذ كتب: " جمهور الاردن حبيب قلبي كل مره بتستقبلوني استقبال احسن من اللي قبله ، المره دي زفه و ورد و حالة حب زياده شويه شكل هرمون السعاده مفرحاكوا بجد شايف ده في عنيكوا كل الشكر ليكم و ربنا يعلم بحبكوا قد ايه .. يلا مستنيكوا بكرا يا غاليين ان شاء الله".
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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
بعد تعرضها للانتقاد بسبب إطلالاتها الاخيرة التي اعتمدتها في عدد من الفيديو كليبات الخاصة بألبومها الجديد، ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لاول مرة على كل م قيل، نافية ان تكون قد انزعجت من الامر.
تصدر مقطع فيديو لابنة شقيق الفنان السوري ناصيف زيتون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها خلال حفله الذي اقامه في بيروت بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
أحيا الفنان المصري أحمد سعد، أمس، حفلا غنائيا ضخما في تونس، قدم خلاله اجمل اغنياته التي اشعل من خلالها المسرح وخلق اجواء حماسية بين الحضور، الذي راح يردد كلمات اغنياته ويتفاعل معها بشكل كبير.