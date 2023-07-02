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فن

بالفيديو - جمهور تامر حسني يفاجئه في الاردن وموكب سيارات فارهة تقله من المطار

2023-07-02 | 03:53
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بالفيديو - جمهور تامر حسني يفاجئه في الاردن وموكب سيارات فارهة تقله من المطار
بالفيديو - جمهور تامر حسني يفاجئه في الاردن وموكب سيارات فارهة تقله من المطار

​حظي الفنان المصري تامر حسني باستقبال حار من جمهوره في الاردن لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، حيث كان متوجهًا لإحياء حفل غنائي في نادي ديونز عمان.

وشارك حسني مقاطع فيديو على حسابه عبر "إنستغرام" يظهر فيها الاستقبال المميز الذي حظي به من جمهوره. استغل الجمهور الفرصة لالتقاط صور تذكارية معه قبل أن يغادر في سيارة رولز رويس بيضاء فارهة وسط موكب من السيارات الفاخرة.

وأرفق تامر الفيديو بتعليق أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بجمهوره الأردني اذ كتب: "  جمهور الاردن حبيب قلبي كل مره بتستقبلوني استقبال احسن من اللي قبله ، المره دي زفه و ورد و حالة حب زياده شويه شكل هرمون السعاده مفرحاكوا بجد شايف ده في عنيكوا كل الشكر ليكم و ربنا يعلم بحبكوا قد ايه .. يلا مستنيكوا بكرا يا غاليين ان شاء الله".

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تامر حسني

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