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فن

خلاف حاد بين احمد سعد ومنظمة حفله في تونس

2023-07-02 | 04:50
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خلاف حاد بين احمد سعد ومنظمة حفله في تونس

أحيا الفنان المصري أحمد سعد، أمس، حفلا غنائيا ضخما في تونس، قدم خلاله اجمل اغنياته التي اشعل من خلالها المسرح وخلق اجواء حماسية بين الحضور، الذي راح يردد كلمات اغنياته ويتفاعل معها بشكل كبير.

وبعد خروجه من الحفل دون التحدث إلى الصحافة، حصلت مشادة كلامية بينه وبين منظمة الحفل، حيث راح يهاجمها بقوة مؤكدا انه لم يكن هناك اي اتفاق حول قيامه بأحاديث صحفية، لترد منظمة الحفل بأنهما اتفقا ان يجري مؤتمرا صحافيا عقب انتهاء حفله.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ احمد سعد خلال حديثه للصحافة، اذ قال: "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن اتفقاتي".
وتابع: "ولكن وجودكم عشان تاخدوا مني كلمة ده شيء يسعد قلبي إني أكون موجود وسط الإعلام اللي أنا بحبه أصلا.. لما مشيت من الحفلة، مش عشان خاطر أنا مش عايز أعمل معاكم أحاديث"، لتقاطعة منظمة الحفل، قائلة: "كان في اتفاق أنك تعمل ندوة صحفية بعد الحفلة".
كلام منظمة الحفل اثار غضب احمد سعد، الذي رد عليها بانفعال قائلا: "اسكتي لوسمحتي، عشان أنتي ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات".
 
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