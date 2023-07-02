بعد انتقاد إطلالاتها الاخيرة.. نجوى كرم ترد

بعد تعرضها للانتقاد بسبب إطلالاتها الاخيرة التي اعتمدتها في عدد من الفيديو كليبات الخاصة بألبومها الجديد، ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لاول مرة على كل ما قيل، نافية ان تكون قد انزعجت من الامر.

