بعد انتقاد إطلالاتها الاخيرة.. نجوى كرم ترد
بعد تعرضها للانتقاد بسبب إطلالاتها الاخيرة التي اعتمدتها في عدد من الفيديو كليبات الخاصة بألبومها الجديد، ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لاول مرة على كل ما قيل، نافية ان تكون قد انزعجت من الامر.
وفي حديث خاص لـ فوشيا، قالت نجوى كرم: "مش مشكلة ينتقدوا.. ما يهمني هو قناعتي وبعرف شو عم قدم من الموضة قبل انتشارها على الساحة.. وشغلة كبيرة الاستعانة بأشخاص من هوليوود".
هذا وتحدثت نجوى كرم عن ألبومها الأخير الذي أطلقته بعنوان "كاريزما"، مؤكدة أن الأغاني التي اختارتها تشبهها بنسبة 100 بالمئة، وهذا ما دفعها إلى اختيار إطلالات بـ"لوكّات" مختلفة.