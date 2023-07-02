حسن شاكوش عن أزمته مع زوجته: محدش فاهم حاجة

وعلى هامش حفله الأخير في الساحل الشمالي، قال شاكوش: "تعبتوا مني الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، ويتقال اتجوزت والا طلقت، ومحدش فاهم حاجة، كل اللي بيتقال إشاعات، واللي بتسمعوه إشاعات، انتوا عارفين أنا من بولاق الدكرور، وأعرف يعني إيه بنات ناس، واعرف ازاي أحافظ على بنات الناس، ولما تكون داخل بقلبك والنية خير، بس هنقول إيه؟".وتوجه شاكوش الى جمهوره في الحفل قائلا: "عاوز أعرفكم أنا كل اللي بيتقال إشاعات، والمطبخ اللي بيطبخ ده كله عاوز ترندات، واحنا شبعنا ترندات، وحسن شاكوش قالها لكم بقى مفكرين هما رح يمسكوها عليّ ذلة، وعملت أغنية "عبستك إزاي وإنتي مش بستاني".