رضوى الشربيني الى التحقيق بعد وصفها الرجل بـ"الخروف"

أحالت إدارة قنوات CBC، الاعلامية المصرية رضوى الشربيني، الى التحقيق، بسبب منشور شاركته على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك"، تحدثت فيه عن الرجل ووصفته بـ"الخروف".



وفي التفاصيل، نشرت قناة CBC اليوم بيانا قالت فيه إن منشور الإعلامية الشهيرة "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذع أو ينشر على إحدى منصات القناة".

هذا وكانت رضوى الشربيني أثارت جدلًا بعد نشرها صورة لها، ارفقتها بالتعليق التالي: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه"، ما تسبب باستياء الكثير من الجمهور الذي اتهمها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف، وسط تفاعل كبير من متابعاتها الفتيات.