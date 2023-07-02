ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور اليونانية وجمالها يلفت الانظار

وارفقت سيرين الصورة بتعليق مختصر ومعبر كتبت فيه: "أمي ثم أمي".

وفور نشر الصورة، تفاعل عدد كبير من الجمهور معها، مشيرين الى الشبه الكبير بين سيرين ووالدتها اذ اثنى كثيرون على جمالهما.

وجاء في بعض التعليقات: " لما يكون الجمال وراثة " و" بتشبهيها كتير الله يطول بعمرا".

وكان لافتا تعليق الممثل السوري محمود نصر الذي كتب: "حبيبة قلبي سلامات سلامات الها و الك .. بعدها متذكرة قعدة البرندا "

وكتب الممثل اللبناني نيكولا معوض:" الله يحميها و يخليها فوق راسكُن حبيبي"

اما الممثلة السورية شكران مرتجى فكتبت في تعليق: " يخليلك ياها يارب يارب".