الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور اليونانية وجمالها يلفت الانظار

2023-07-02 | 07:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور اليونانية وجمالها يلفت الانظار
ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور اليونانية وجمالها يلفت الانظار

فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور بنشرها صورة جمعتها مع والدتها لأول مرة منذ فترة طويلة، في ظهور يعتبر نادرا للاخيرة.

وارفقت سيرين الصورة بتعليق مختصر ومعبر كتبت فيه: "أمي ثم أمي". 

وفور نشر الصورة، تفاعل عدد كبير من الجمهور معها، مشيرين الى الشبه الكبير بين سيرين ووالدتها اذ اثنى كثيرون على جمالهما.

وجاء في بعض التعليقات: " لما يكون الجمال وراثة " و" بتشبهيها كتير الله يطول بعمرا".

وكان لافتا تعليق الممثل السوري محمود نصر الذي كتب: "حبيبة قلبي سلامات سلامات الها و الك .. بعدها متذكرة قعدة البرندا "

وكتب الممثل اللبناني نيكولا معوض:" الله يحميها و يخليها فوق راسكُن حبيبي"

اما الممثلة السورية شكران مرتجى فكتبت في تعليق: " يخليلك ياها يارب يارب".

مقالات ذات صلة
ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور اليونانية وجمالها يلفت الانظار

فن و منوعات

فن

سيرين عبد النور

محمود نصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معجبة تفاجئ نجوى كرم بطلب غريب على المسرح.. هذا ما فعلته
رضوى الشربيني الى التحقيق بعد وصفها الرجل بـ"الخروف"

اقرأ ايضا في فن

بالفيديو - فيفي عبده كادت تسقط ارضا خلال استعراض اطلالتها واول تعليق لها يتصدر
08:40

بالفيديو - فيفي عبده كادت تسقط ارضا خلال استعراض اطلالتها واول تعليق لها يتصدر

تعثرت الفنانة المصرية فيفي عبده وكادت أن تسقط على الأرض، إخلال استعراضها لاطلالتها.

08:40

بالفيديو - فيفي عبده كادت تسقط ارضا خلال استعراض اطلالتها واول تعليق لها يتصدر

تعثرت الفنانة المصرية فيفي عبده وكادت أن تسقط على الأرض، إخلال استعراضها لاطلالتها.

معجبة تفاجئ نجوى كرم بطلب غريب على المسرح.. هذا ما فعلته
08:28

معجبة تفاجئ نجوى كرم بطلب غريب على المسرح.. هذا ما فعلته

احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا جماهيريا في بيروت، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، التقت من خلاله جمهورها بعد انقطاع دام 4 سنوات بسبب الظروف التي مر بها لبنان وانتشار فيروس كورونا وغيرها من الازمات.

08:28

معجبة تفاجئ نجوى كرم بطلب غريب على المسرح.. هذا ما فعلته

احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا جماهيريا في بيروت، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، التقت من خلاله جمهورها بعد انقطاع دام 4 سنوات بسبب الظروف التي مر بها لبنان وانتشار فيروس كورونا وغيرها من الازمات.

رضوى الشربيني الى التحقيق بعد وصفها الرجل بـ"الخروف"
07:31

رضوى الشربيني الى التحقيق بعد وصفها الرجل بـ"الخروف"

أحالت إدارة قنوات CBC، الاعلامية المصرية رضوى الشربيني، الى التحقيق، بسبب منشور شاركته على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك"، تحدثت فيه عن الرجل ووصفته بـ"الخروف".

07:31

رضوى الشربيني الى التحقيق بعد وصفها الرجل بـ"الخروف"

أحالت إدارة قنوات CBC، الاعلامية المصرية رضوى الشربيني، الى التحقيق، بسبب منشور شاركته على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك"، تحدثت فيه عن الرجل ووصفته بـ"الخروف".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023