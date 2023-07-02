معجبة تفاجئ نجوى كرم بطلب غريب على المسرح.. هذا ما فعلته

احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا جماهيريا في بيروت، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، التقت من خلاله جمهورها بعد انقطاع دام 4 سنوات بسبب الظروف التي مر بها لبنان وانتشار فيروس كورونا وغيرها من الازمات.



وقدمت نجوى في الحفل اجمل اغنياتها المتنوعة بين الجديدة والقديمة، حيث اشعلت المسرح وخلقت اجوائ حماسية بين الجمهور، الذي راح يردد كلمات اغنياتها بعفوية وحماس شديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر اجواء الحفل المميز، اذ كان لافتا ما فعلته احدى المعجبات التي اقتحمت المسرح لالتقاط صورة مع الفنانة نجوى كرم.

وفي التفاصيل، وقفت الشابة الى جانب نجوى كرم على المسرح، وامامهما "الستاند" الخاص الذي توضع عليه كلمات الاغنيات، فما كان من المعجبة الا ان طلبت من نجوى كرم الاقتراب قليلا لتكون الصورة اوضح، فلبت الاخيرة طلبها.

