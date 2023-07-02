بالفيديو - فيفي عبده كادت تسقط ارضا خلال استعراض اطلالتها واول تعليق لها يتصدر

وشاركت فيفي معع متابعيها عبر انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه و هي تستعرض اطلالتها في احد فنادق لبنان خلال تواجدها فيه للمشاركة في حفل انتخاب "ملكة جمال الجنوب".

وفي نهاير الفيديو، تعثرت كادت أن تسقط على الأرض الا انها تمكنت من استعادة توازنها.

وارفقت فيفي الفيديو بتعليق جاء فيه: "يالهوي على اللي حصل.. ياناس يابشر كفاية قر".