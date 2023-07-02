بالفيديو - فيفي عبده كادت تسقط ارضا خلال استعراض اطلالتها واول تعليق لها يتصدر

وشاركت فيفي معع متابعيها عبر انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه و هي تستعرض اطلالتها في احد فنادق لبنان خلال تواجدها فيه للمشاركة في حفل انتخاب "ملكة جمال الجنوب".
وفي نهاير الفيديو، تعثرت كادت أن تسقط على الأرض الا انها تمكنت من استعادة توازنها.
وارفقت فيفي الفيديو بتعليق جاء فيه: "يالهوي على اللي حصل.. ياناس يابشر كفاية قر".
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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا جماهيريا في بيروت، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، التقت من خلاله جمهورها بعد انقطاع دام 4 سنوات بسبب الظروف التي مر بها لبنان وانتشار فيروس كورونا وغيرها من الازمات.
فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور بنشرها صورة جمعتها مع والدتها لأول مرة منذ فترة طويلة، في ظهور يعتبر نادرا للاخيرة.
أحالت إدارة قنوات CBC، الاعلامية المصرية رضوى الشربيني، الى التحقيق، بسبب منشور شاركته على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك"، تحدثت فيه عن الرجل ووصفته بـ"الخروف".