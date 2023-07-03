احمد سعد الى القضاء بعد ازمته في تونس

بعد الضجة التي أُثيرت عقب حفله في تونس، والخلاف الذي وقع بينه وبين منظمة الحفل، خرج الفنان المصري احمد سعد عن صمته واوضح لاول مرة ما حصل معه، لافتا الى انه سيتوجه للقضاء كونه تعامل بطريقة غير لائقة من قبل المنظمين.

