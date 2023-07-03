احمد سعد الى القضاء بعد ازمته في تونس
بعد الضجة التي أُثيرت عقب حفله في تونس، والخلاف الذي وقع بينه وبين منظمة الحفل، خرج الفنان المصري احمد سعد عن صمته واوضح لاول مرة ما حصل معه، لافتا الى انه سيتوجه للقضاء كونه تعامل بطريقة غير لائقة من قبل المنظمين.
وفي التفاصيل، نشر احمد سعد على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور تظهر لقطات من الحفل، وارفقها بالتعليق التالي: "كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب".
واضاف احمد سعد: "محاوله اجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للاعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي، لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي، ونعتذر لجمهورنا الغالي واقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".