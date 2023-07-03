توأم اصالة علي و آدم يقدمان لها هدية مؤثرة وهي : بيختصروا كل معاني الحياة

ونشرت اصالة الفيديو عبر انستغرام، ظهر فيه آدم و علي وهما ويكتبان على ألواح الشوكولاتة، وقال علي في الفيديو انه كتب اسم والدته "صولا" في حين كتب آدم " I Love اصالة".
من جهتها، عبرت اصالة عن سعادتها بما كتبه ولداها وحبها الكبير لهما اذ كتبت في تعليق:" شمس وقمر بيختصروا كل معاني الحياة.. زرعت معهم محبة وحصدت سعادة".
وتابعت: "آدم كتلة طيابة.. وعلي ذكاء ورومانسية متل أمه ما بيعرف يحب عادي".
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A post shared by Assala (@assala_official)
A post shared by Assala (@assala_official)
رُزقت الفنانة الاردنية ديانا كرزون مؤخرا بطفلها، حيث اعلنت الخبر في منشور على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم لاحقا بتوجيه الشكر لكل محبيها الذين تفاعلوا مع الخبر السعيد ووجهوا لها التهاني.
احتفل الاعلامي اللبناني وسام بريدي، بعيد ميلاد زوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، حيث فاجأها بقالب حلوى ضخم بينما كانا يقضيان اجمل الاوقات في احدى اماكن السهر.
توفي حفيد النجم العلامي روبرت دي نيرو، لياندرو دي نيرو رودريغيز البالغ من العمر 19 عاما لأسباب لم يكشف عنها حتى الساعة.