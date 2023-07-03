توأم اصالة علي و آدم يقدمان لها هدية مؤثرة وهي : بيختصروا كل معاني الحياة

ونشرت اصالة الفيديو عبر انستغرام، ظهر فيه آدم و علي وهما ويكتبان على ألواح الشوكولاتة، وقال علي في الفيديو انه كتب اسم والدته "صولا" في حين كتب آدم " I Love اصالة".

من جهتها، عبرت اصالة عن سعادتها بما كتبه ولداها وحبها الكبير لهما اذ كتبت في تعليق:" شمس وقمر بيختصروا كل معاني الحياة.. زرعت معهم محبة وحصدت سعادة".

وتابعت: "آدم كتلة طيابة.. وعلي ذكاء ورومانسية متل أمه ما بيعرف يحب عادي".