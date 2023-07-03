لطيفة تخرج عن صمتها وتعلق لأول مرة على خلافها مع اليسا في "تريو نايت"

وقالت لطيفة، خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" انها غنّت المقاطع التي تدربت عليها بالبروفات للحفل فقط، والتي كان من ضمنها مقطع اليسا، مؤكدة ان هذا البروفات مسجلة بالصوت و الصورة.

واوضحت: "أقسم بالله العظيم إني غنيت الجزء اللي عملت عليه بروفة فقط، ومزودتش أي حاجة، ومشوفتش الريأكشن اللي عملته إليسا غير لما رجعت الفندق ولقيت الاتصالات من كل الناس وشوفت المقطع".



وأكدت لطيفة أنه لا توجد أي خلاف بينها وبين إليسا، مشيرة الى انها لو صادفتها في أي مكان ستصافحها وتتعامل بعفوية، كما فعلت في نهاية الحفل.