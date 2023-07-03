زوج هبة طوجي يتعرض للهجوم بسبب تغريدة عن احداث فرنسا

وفي التفاصيل، قال معلوف في تغريدة: "شرطي قتل نائل.. يقوم مشاغبون بقتله كل ليلة أكثر من ذلك بقليل.. إذا علمنا كل هؤلاء الشباب العزف على الآلات الموسيقية عندما كانوا صغارًا، فستكون أعمال الشغب فرق أوركسترا احتجاجية رائعة وسينضم الجميع إلى القضية".ولاحقا، عمد ابراهيم معلوف الى حذف المنشور وإقفال حسابه، بعدما انهالت عليه الانتقادات بسبب ما قاله.