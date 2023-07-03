وفاة حفيد روبرت دي نيرو ابن الـ19 عاما بظروف غامضة ووالدته تنعاه

وأعلنت والدة لياندرو الخبر الحزين في منشور شاركته في حسابها الخاص على إنستغرام تضمن صورة لابنها مع رسالة مؤثرة قالت فيها: "ملاكي الحبيب الرائع. لقد أحببتك لدرجة لا تستطيع الكلمات التعبير عنها ولا يمكن وصفها منذ اللحظة التي حملتك في أحشائي. لقد كنت بهجتي وقلبي وكان كلّ ذلك نقياً وحقيقياً. أتمنى لو كنت معك الآن. أتمنى لو كنت معك".

وتابعت: "لا أعرف كيف أعيش من دونك لكني سأحاول أن أستمر في نشر الحب والضوء اللذين جعلتني أشعر بهما عندما أصبحت أمك".

وأردفت: "لقد كنت محبوباً ومقدراً للغاية وتمنيت لو أنّ الحب وحد يستطيع إنقاذك. أنا آسفة جداً يا طفلي، أنا آسفة للغاية. ارقد بسلام يا حبيبي العزيز".