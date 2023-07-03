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فن

ديانا كرزون بصورة جديدة من المستشفى وهذا ما فعلته لطفلها حديث الولادة

2023-07-03 | 07:48
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ديانا كرزون بصورة جديدة من المستشفى وهذا ما فعلته لطفلها حديث الولادة
ديانا كرزون بصورة جديدة من المستشفى وهذا ما فعلته لطفلها حديث الولادة

رُزقت الفنانة الاردنية ديانا كرزون مؤخرا بطفلها، حيث اعلنت الخبر في منشور على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم لاحقا بتوجيه الشكر لكل محبيها الذين تفاعلوا مع الخبر السعيد ووجهوا لها التهاني.

وفي السياق، نشرت ديانا كرزون على حسابها صورة جديدة لها وهي تحمل طفلها راشد والى جانبها زوجها الاعلامي معاذ العمري، حيث بدت في غاية الجمال ببيجاما بيضاء وبوند لطيف على شعرها.
وأرفقت ديانا الصورة بتعليق كتبت فيه: "الحمدلله على كرمه وعطاياه .. شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وزي ما عودتونا دائماً كنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلنا الثاني "راشد" واسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري هذا الانسان الرائع ومستشفى العبدلي على الاستقبال والاهتمام الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي المميز بكل تفاصيله".
هذا كشفت ديانا أنها قامت بتخزين الخلايا الجذعية الخاصة بطفلها، وقدمت الشكر للبنك الخاص بذلك "على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلنا وتواجدهم معنا دائماً بفرحتنا"، الا انها تحرص على إبقاء ملامح إبنتها بعيدة عن السوشيال ميديا والاعلام.

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ديانا كرزون بصورة جديدة من المستشفى وهذا ما فعلته لطفلها حديث الولادة

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ديانا كرزون

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