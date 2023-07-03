سيرين عبد النور برسالة قوية اللهجة عن الحسد فمن المقصود؟

اعتاد الجمهور على رؤية الممثل اللبناني غابي حويك في كافة اطلالاته، وهو يضع قناعا خاصا على جزء من وجهه، بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة أزال فيها ورماً في رأسه، الأمر الذي تسبب له بشلل نصفيّ في وجهه.

