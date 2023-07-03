سيرين عبد النور برسالة قوية اللهجة عن الحسد فمن المقصود؟

وشاركت سيرين، على حسابها عبر انستغرام، صورة التقطتها على طريقة السيلفي وارفقتها بتعليق جاء فيه: "الحسد ليس مربوطاً بالماديات. هناك أشخاص إذا وجدوك محبوباً يمرضون".
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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
أثارت أولى حلقات مسلسل "كريستال" الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مشهد اعتبره الجمهور جريء ومنافي للاخلاق، بحسب ما وصفه البعض.
اعتاد الجمهور على رؤية الممثل اللبناني غابي حويك في كافة اطلالاته، وهو يضع قناعا خاصا على جزء من وجهه، بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة أزال فيها ورماً في رأسه، الأمر الذي تسبب له بشلل نصفيّ في وجهه.
أكدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مشاركتها والممثل السوري محمد الأحمد في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "2020" والذي سيحمل عنوان "2024".