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فن

نادين نسيب نجيم تشوق متابعيها لـ رمضان 2024

2023-07-03 | 09:03
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نادين نسيب نجيم تشوق متابعيها لـ رمضان 2024
نادين نسيب نجيم تشوق متابعيها لـ رمضان 2024

أكدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مشاركتها والممثل السوري محمد الأحمد في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "2020" والذي سيحمل عنوان "2024".

واكتفت نادين نجيم بإعادة تداول منشور خاص بإحدى الصفحات الفنية، وجاء فيه: "شركة الصباح رح تجمع برمضان 2024 ثنائية جديدة ونارية رح تكون مرحلة مختلفة من مسيرة نادين نجيم ومحمد الأحمد بالجزء الثاني من مسلسل 2020 إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات واسم المسلسل مبدئيا 2024".
هذا وجاء إعلان الفنانة اللبنانية عن هذه الثنائية بعدما فاجأ المخرج فيليب أسمر المتابعين بنشر صورة جمعت كلاً من نادين نجيم ومحمد الأحمد، واكتفى بالإعلان بأن العمل الرمضاني سيكون من إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكش – الصباح" من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.
 
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نادين نسيب نجيم

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