قبلة جريئة بين محمود نصر و باميلا الكيك في الحلقة الاولى من كريستال تعرضهما للانتقاد

وفي التفاصيل، انتهت الحلقة الأولى من المسلسل المستوحى من العمل التركي الشهير "حرب الورود"، التي عُرضت أمس على قناتي "ام بي سي 1" و"ام بي سي عراق" ومنصة شاهد بمشهد قبلة جمع بطلي العمل الممثل السوري محمود نصر والممثلة اللبنانية باميلا الكيك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه لحظة تقبيل محمود لـ باميلا، منتقدين المشهد ومعتبرين ان الامر لا يتناسب مع المجتمعات العربية ومهاجمين التقليد الأعمى حتى في المشاهد، في حين رأى البعض الآخر ان المشهد يخدم النص بشكل مناسب.

وجاء في بعض التعليقات: "لا حياء و لا خجل ولا رادع عن هالفسق يا لطيف تلطف فينا احسن شي"، و "بداية ناجحة في مسلسل الانحلال الاخلاق".