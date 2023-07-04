ماريتا الحلاني تعلق على فيديو ماغي بو غصن: شي بيوجع القلب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن وهي تحمي طفلا من والدته خلال تواجدها في ضبية، بعد ان عمدت الاخيرة الى ضرب الطفل امامها، ما ادى الى خلاف بينها وبين ماغي.

