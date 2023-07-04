محمد عبده يسخر من طلب محمد رمضان بتقديم "ديو" معه.. ولمن أعطى لقب "صوت مصر"؟

وخلال حلوله ضيفا على قناة العربية مع الإعلامية السعودية سارة دندراوي، التي أبلغته برغبة محمد رمضان بالغناء معه، ردّ عليها بسخرية قائلاً: "لو اجتمع رمضان مع الحج ممكن"، في إشارة منه إلى استحالة ذلك.في المقابل، أوضح محمد عبده أن محمد رمضان هو ممثل عظيم، ويتابع أعماله الفنية، ولكنه لا يتقن الغناء بشكل طربي.أما بشان الخلاف حول من هي "صوت مصر"، أشاد محمد عبده بصوت الفنانة أنغام، لافتًا إلى أنها من أسرة فنية وتتمتع بكاريزما، موضحا أنها وأصالة فقط من تستطيعان تقديم الأغنية الكلاسيكية الجميلة، وأضاف: "لكن شيرين تسمع منها أغنية فقط، ولكنها لا تؤدي طرب".