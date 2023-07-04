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فن

مصطفى كامل يجبر احمد سعد على الاعتذار من التونسيات

2023-07-04 | 04:05
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مصطفى كامل يجبر احمد سعد على الاعتذار من التونسيات
مصطفى كامل يجبر احمد سعد على الاعتذار من التونسيات

أصدر نقيب الموسيقيين المصري، الفنان مصطفى كامل، بيانا علق من خلاله على ما حصل مع الفنان المصري احمد سعد، على هامش حفله في تونس، والخلاف الذي وقع بينه وبين منظمة الحفل.

وفي التفاصيل، أكد مصطفى كامل على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وتونس على كافة المستويات والصعد، ليلزم بالمقابل احمد سعد بتصوير فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات، ردا على ما قام به وجها لوجه تجاه سيدة تونسية، وتلفظه بألفاظ مثل "اسكتي واخرسي".
من جهة اخرى، وجهت النقابة عتابا ولوما لمنظمي الحفل، لعدم إبلاغ النقابة المصرية ببنود التعاقد حتى تكون على علم وتتصرف فور حدوث أي مشكلة مع أي فنان؛ كما قررت النقابة مخاطبة كافة الجهات الرسمية والسيادية بضرورة حصول الفنانين المصريين على خطاب رسمي منها للسفر إلى الخارج، حتى تكون النقابة ضامنا وفاعلا أساسيا لكافة تصرفات الأعضاء.
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