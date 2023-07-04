وفاة علاء عبد الخالق تفجع الوسط الفني و عمرو دياب و ايهاب توفيق و محمد فؤاد وغيرهم ينعونه

وشكل الخبر صدمة لدى زملاء الراحل في الوسط الفني وجمهوره، الذين نعوه بكلمات حزينة على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان المصري حسام حسني أول من نعى الراحل حيث كتب عبر فيسبوك:" علاء عبد الخالق في ذمة الله ادعوا له بالرحمه .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب، مصطفى قمر ، ايهاب توفيق، حميد الشاعري ، عمرو مصطفى ، محمد فؤاد ، محمد دياب، مراد مكرم وغيرهم من النجوم.

كما نعت نقابة المهن الموسيقية الراحل في بيان جاء فيه : "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق. وتابعت النقابة في بيانها: لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان،.."إنّا لله وإنّا إليه رجعون".