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فن

كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفله في بيروت ويستدعيها الى المسرح

2023-07-04 | 06:16
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كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفله في بيروت ويستدعيها الى المسرح

احيا الفنان العراقي كاظم الساهر امس في بيروت، حفلا غنائيا ضخما بمناسبة عيد الاضحى المبارك،حيث التقى جمهوره اللبناني بعد غياب، وقدم اجمل اغنياته التي اشعل من خلالها المسرح، فتفاعل معه الحضور بشكل كبير وراح يردد اغنياته بعفوية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، تظهر الاجواء الحماسية التي طغت على الحفل، واداء كاظم الساهر المميز والرائع، اذ قدم عدد كبير من الاغنيات والقصائد، التي تنوعت بين الحماسية والرومنسية.
اما اللافت فهو ما فعله الفنان العراقي كاظم الساهر، إذ فاجأ مواطنته الفنانة العراقية رحمة رياض التي كانت متواجدة ضمن الحضور، وطلب منها الصعود الى المسرح لمشاركته الغناء، ليعوض غيابه عن مشاركتها إحياء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" الذي أقيم في العراق شهر كانون الثاني الماضي.
من جهتها، لبت رحمة نداء كاظم وصعدت الى المسرح، وراح الثنائي يغنيان اغنية "سلمتك بيد الله"، التي اشعلت الاجواء وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.
 
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فن و منوعات

فن

كاظم الساهر

رحمة رياض

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