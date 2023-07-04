كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفله في بيروت ويستدعيها الى المسرح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، تظهر الاجواء الحماسية التي طغت على الحفل، واداء كاظم الساهر المميز والرائع، اذ قدم عدد كبير من الاغنيات والقصائد، التي تنوعت بين الحماسية والرومنسية.اما اللافت فهو ما فعله الفنان العراقي كاظم الساهر، إذ فاجأ مواطنته الفنانة العراقية رحمة رياض التي كانت متواجدة ضمن الحضور، وطلب منها الصعود الى المسرح لمشاركته الغناء، ليعوض غيابه عن مشاركتها إحياء حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" الذي أقيم في العراق شهر كانون الثاني الماضي.من جهتها، لبت رحمة نداء كاظم وصعدت الى المسرح، وراح الثنائي يغنيان اغنية "سلمتك بيد الله"، التي اشعلت الاجواء وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.