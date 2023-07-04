نيكولا معوض بصورة رومنسية مع زوجته ويوجه نصيحة للمتابعين

وجّه الممثل اللبناني نيكولا معوض، نصيحة لمتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعدم الاهتمام بالحياة المثالية للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعتبرها معظم الجمهور بمثابة الحلم بالنسبة لهم.



وفي التفاصيل، نشر نيكولا معوض صورة ظهر فيها برفقة زوجته، وارفقها بتعليق باللغة الانكليزية، كشف من خلاله عن حقيقة حياة المشاهير المليئة بالصراعات والصعوبات والأمراض القاسية، والتي يحرصون على مواجهتها بأنفسهم دون نشرها.

هذا وطلب معوض من متابعيه مواجهة الحياة والصعوبات بالابتسامة وبالثقة بالله تعالى الذي سيهون على الجميع طريقهم، ويضعهم في رحلة الأمان.

هذا ووجه نيكولا معوض في منشوره رسالة شكر لزوجته، أعرب خلالها عن حبه العميق لها، معلقا: "كل يوم عم بنغرم فيكي من أول وجديد لأن عم شوف كيف عم بتواجهي كل هالعواصف بكل هالهدوء لأنو عندك كل هالإيمان".