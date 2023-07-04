هالة صدقي عن عملها في بيع البصل: الشغل مش عيب

علقت الممثلة المصرية هالة صدقي، على مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر انستغرام، ظهرت خلاله داخل أرض زراعية تجمع محصول البصل، موضحة أنها استثمرت جميع مدخراتها في زراعة وبيع البصل.



وخلال حلولها ضيفة في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، قالت هالة صدقي إنها افتتحت أيضا مطعمها الخاص، كي لا تجبر على المشاركة في أعمال لا تناسب تاريخها الفني.

وقالت: "فتحت مطعم عشان أحافظ على هالة صدقي، ومضطرش أشتغل حاجة مش عجباني، لأن ده مصدر رزقي الوحيد.. ده مشروع كان لازم أعمله من زمان، لأني ست (تنكة) فلازم يكون في مورد تاني".