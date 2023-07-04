هالة صدقي عن عملها في بيع البصل: الشغل مش عيب

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A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)
A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)
قام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر ، بتوقيع عقد مع إحدى العلامات التجارية المتخصصة في حفاضات الأطفال.
فاجأ النجم العالمي براد بيت، جمهوره ومحبيه بعد اطلالته الأخيرة التي ظهر فيها بمظهر شبابي، خلال مشاركته في تصوير أحد الإعلانات الجديدة بحقل للعنب في جنوب فرنسا.
عبرت الممثلة السورية نسرين طافش عن حبها الكبير لزوجها المصري شريف شرقاوي متحدثة عن عن فترة انفصالها عنه لمدة ستة أشهر قبل أن يعودان لبعضهما من جديد.