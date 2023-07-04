ماغي بو غصن سفيرة جمعية حماية للعام 2024 بعد فيديو عراكها مع احدى الامهات في الشارع

واكدت ماغي في الفيديو ان المقطع المنتشر هو مقطع تمثيلي لتسليط الضوء على اهمية الحد من العنف ضد الاطفال، كم اعلنت من خلاله اختيارها لتكون سفيرة جميعة "حماية" للعام 2024.

واعلنت ماغي في الفيديو البدء بأوسع حملة للحد من العنف ضد الاطفال بكافة اشكاله بالاضافة الى نشر الوعي حول الموضوع واهمية ايجاد حلول من قبل متخصصين للتعامل مع الامر.

وجاء في تعليق على الفيديو، الذي نشرته جمعية حماية واعادت ماغي نشره على صفحتها: "يسرنا التعاون مع الممثلة ماغي بو غصن كسفيرة إعلامية لجمعية حماية لننشر سوا الوعي حول ظاهرة العنف ضدّ الأطفال بكافة أشكاله.



منعرف قدي التحديات بمجتمعاتنا كتيرة والظروف صعبة بس بتضامنّنا منقدر نحمي أطفالنا ونقدّم للأهل الدعم اللازم لرعاية أطفالهم."

وجاء ايضا فب التعليق:"كتير مهم لما نشهد على عنف ضد طفل نتدخل بشكل آمن وبأقل ضرر ممكن.سلامة الأطفال قضيتنا ومهمتنا.."

وختمت الجمعية: "حماية حدكن دايماً ما تترددوا تطلبوا مساعدتنا.. 009613414964."