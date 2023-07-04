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فن

هل سيتم ايقاف حفل عمرو دياب في لبنان؟

2023-07-04 | 08:51
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هل سيتم ايقاف حفل عمرو دياب في لبنان؟
هل سيتم ايقاف حفل عمرو دياب في لبنان؟

تصدر اسم الفنان المصري عمرو دياب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن امكانية ايقاف حفله في لبنان، المقرر اقامته يوم 19 اب المقبل في واجهة بيروت البحرية، وذلك بعد غياب حوالي 12 عاما عن لبنان.

 وفي التفاصيل، بحسب ما قال الصحافي اللبناني ربيع فران، فإن هناك قضية عالقة تنتظر عمرو دياب في بيروت، اذ كان عمرو دياب قد وقّع عقداً مع المنتج الراحل جان صليبا لإقامة حفل في العاصمة اللبنانية بيروت قبل عشر سنوات، لكن عمرو دياب تراجع حينها، ما سبّب خسارة فادحة للمنتج الذي توفي في العام 2020.
الى ذلك، لفت فران في مقاله الذي نشره في موقع "العربي الجديد" الى ان ورثة صليبا، يطالبون بالحصول على تعويض من عمرو دياب عن هذه الخسارة، استناداً إلى البند الجزائي الذي كان قد وقعه الطرفان.

وبحسب قول الصحافي ربيع فران فإن احد المحامين كُلّف من أرملة جان صليبا بالقيام بما يلزم لحث عمرو دياب على تخليص ذمته، وتقول إنها تملك الوثائق التي تثبت حقوقها العالقة منذ وقت طويل.
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فن

عمرو دياب

جان صليبا

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