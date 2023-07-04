نسرين طافش تكشف سبب عودتها الى زوجها بعد اشهر من الانفصال

وقالت نسرين، خلال مقابلة مع برنامج "كاربول كاراوكي"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهوي، أن فترة الانفصال جعلتهما يدركان قيمة بعضهما البعض وقوة المشاعر العميقة التي تجمعهما، مؤكدة على انهما اكتشفا أنهما لا يستطيعان العيش بدون بعضهما.
وأضافت: "أؤمن أن كل شيء في الحياة هو قدر وحظ، وأنا مقتنعة بأنه بغض النظر عن الظروف السلبية، هناك دائمًا هدف نبيل أو رسالة أو درس يجب أن نتعلمه لتحسين حياتنا وجعلها أفضل".
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A post shared by Carpool Karaoke Arabia (@carpoolkaraokear)
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قام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر ، بتوقيع عقد مع إحدى العلامات التجارية المتخصصة في حفاضات الأطفال.
فاجأ النجم العالمي براد بيت، جمهوره ومحبيه بعد اطلالته الأخيرة التي ظهر فيها بمظهر شبابي، خلال مشاركته في تصوير أحد الإعلانات الجديدة بحقل للعنب في جنوب فرنسا.
تصدر اسم الفنان المصري عمرو دياب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن امكانية ايقاف حفله في لبنان، المقرر اقامته يوم 19 اب المقبل في واجهة بيروت البحرية، وذلك بعد غياب حوالي 12 عاما عن لبنان.