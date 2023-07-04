نسرين طافش تكشف سبب عودتها الى زوجها بعد اشهر من الانفصال

وقالت نسرين، خلال مقابلة مع برنامج "كاربول كاراوكي"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهوي، أن فترة الانفصال جعلتهما يدركان قيمة بعضهما البعض وقوة المشاعر العميقة التي تجمعهما، مؤكدة على انهما اكتشفا أنهما لا يستطيعان العيش بدون بعضهما.

وأضافت: "أؤمن أن كل شيء في الحياة هو قدر وحظ، وأنا مقتنعة بأنه بغض النظر عن الظروف السلبية، هناك دائمًا هدف نبيل أو رسالة أو درس يجب أن نتعلمه لتحسين حياتنا وجعلها أفضل".