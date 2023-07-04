مادونا تتعرض لازمة صحية مفاجئة تستدعي نقلها الى العناية المركزة

وتبين بحسب المصدر، أن السبب الرئيسي وراء تعب الأخير كان إرهاقها الجسدي خلال تحضيرات البروفات للجولة الغنائية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" أن مادونا تضغطت على نفسها جسديًا بشكل مفرط خلال استعداداتها لجولة "Celebration".

حتى وصلت لحد التعب المفاجئ وتم نقلها إلى المستشفى لبضعة أيام.

وأضاف المصدر: "كانت تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة للجولة، وكانت مادونا في ذروة تركيزها للتحضيرات. كانت تعمل بجد وتجهد نفسها، حتى وصلت إلى حد يجاوز قدرتها على التحمل. حيث كان الناس يذكرونها بلطف أنها لم تعد في سن الـ45 أو الـ25، فقد كانت تسعى لتسريع العمل، ولكن الضغط الذي وضعته على نفسها كان خطيرًا للغاية".