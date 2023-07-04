عاجل
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
وسائل إعلام فلسطينية: رئيس أركان جيش الاحتلال يعترف بالفشل في الوصول إلى المقاتلين في مخيم جنين ويقول إن "الجيش سيلاحقهم في كل مكان"
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
موسكو: هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية "ما كانت ممكنة" لولا الدعم الأميركي والأطلسي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

مادونا تتعرض لازمة صحية مفاجئة تستدعي نقلها الى العناية المركزة

2023-07-04 | 06:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مادونا تتعرض لازمة صحية مفاجئة تستدعي نقلها الى العناية المركزة
مادونا تتعرض لازمة صحية مفاجئة تستدعي نقلها الى العناية المركزة

كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية مادونا عن تفاصيل جديدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا والتي نُقلت على إثرها للعناية المركزة في أحد المستشفيات.

وتبين بحسب المصدر، أن السبب الرئيسي وراء تعب الأخير كان إرهاقها الجسدي خلال تحضيرات البروفات للجولة الغنائية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" أن مادونا تضغطت على نفسها جسديًا بشكل مفرط خلال استعداداتها لجولة "Celebration".

 حتى وصلت لحد التعب المفاجئ وتم نقلها إلى المستشفى لبضعة أيام.

وأضاف المصدر: "كانت تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة للجولة، وكانت مادونا في ذروة تركيزها للتحضيرات. كانت تعمل بجد وتجهد نفسها، حتى وصلت إلى حد يجاوز قدرتها على التحمل. حيث كان الناس يذكرونها بلطف أنها لم تعد في سن الـ45 أو الـ25، فقد كانت تسعى لتسريع العمل، ولكن الضغط الذي وضعته على نفسها كان خطيرًا للغاية".

مقالات ذات صلة
مادونا تتعرض لازمة صحية مفاجئة تستدعي نقلها الى العناية المركزة

فن و منوعات

فن

مادونا

madona

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كاظم الساهر يفاجئ رحمة رياض خلال حفله في بيروت ويستدعيها الى المسرح
وفاة علاء عبد الخالق تفجع الوسط الفني و عمرو دياب و ايهاب توفيق و محمد فؤاد وغيرهم ينعونه

اقرأ ايضا في فن

عمل تمثيلي يجمع كيفانش تاتليتوغ وزوجته لأول مرة لقاء مبلغ خيالي
09:27

عمل تمثيلي يجمع كيفانش تاتليتوغ وزوجته لأول مرة لقاء مبلغ خيالي

قام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر ، بتوقيع عقد مع إحدى العلامات التجارية المتخصصة في حفاضات الأطفال.

09:27

عمل تمثيلي يجمع كيفانش تاتليتوغ وزوجته لأول مرة لقاء مبلغ خيالي

قام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر ، بتوقيع عقد مع إحدى العلامات التجارية المتخصصة في حفاضات الأطفال.

براد بيت يثير الجدل في أحدث إطلالاته
09:22

براد بيت يثير الجدل في أحدث إطلالاته

فاجأ النجم العالمي براد بيت، جمهوره ومحبيه بعد اطلالته الأخيرة التي ظهر فيها بمظهر شبابي، خلال مشاركته في تصوير أحد الإعلانات الجديدة بحقل للعنب في جنوب فرنسا.

09:22

براد بيت يثير الجدل في أحدث إطلالاته

فاجأ النجم العالمي براد بيت، جمهوره ومحبيه بعد اطلالته الأخيرة التي ظهر فيها بمظهر شبابي، خلال مشاركته في تصوير أحد الإعلانات الجديدة بحقل للعنب في جنوب فرنسا.

نسرين طافش تكشف سبب عودتها الى زوجها بعد اشهر من الانفصال
09:19

نسرين طافش تكشف سبب عودتها الى زوجها بعد اشهر من الانفصال

عبرت الممثلة السورية نسرين طافش عن حبها الكبير لزوجها المصري شريف شرقاوي متحدثة عن عن فترة انفصالها عنه لمدة ستة أشهر قبل أن يعودان لبعضهما من جديد.

09:19

نسرين طافش تكشف سبب عودتها الى زوجها بعد اشهر من الانفصال

عبرت الممثلة السورية نسرين طافش عن حبها الكبير لزوجها المصري شريف شرقاوي متحدثة عن عن فترة انفصالها عنه لمدة ستة أشهر قبل أن يعودان لبعضهما من جديد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023