بعد تداول أخبار عن إلغاء حفل عمرو دياب.. وكيل الشركة المنظمة للحفل يوضح

صدر عن مكتب جابر للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب المقام في بيروت، أعلن فيه أنه لا صحة ولا أساس قانوني للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخبار كاذبة ومفبركة مفادها بأن هناك تحرك قضائي يهدف لإيقاف حفل الفنان عمر دياب بالإستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع.



وأضاف البيان: يهمنا أن نؤكد بان جميع هذه الأخبار الكاذبة المنتشرة لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، وهي عارية من الصحة، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر واطلاق مثل هكذا أخبار لغاية في نفس يعقوب وبغية إلحاق أفدح الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظمة والفنان عمرو دياب، محملين هذه المواقع والصفحات الإلكترونية جميع المسؤوليات الجزائية والمدنية مع تحميل كامل العطل والضرر لكل من تسوله نفسه بث المزيد من تلك الأخبار المفبركة قبل التأكد من صحتها، أو حتى لكل من يمتنع عن حذف ما نشره سابقاً مع علمه المسبق بعدم جدية وصحة وقانونية كل تلك الأخبار المزيفة.