اعلامية مصرية شهيرة تستعيد النطق بعد أن فقدت قدرتها على الكلام وهذا أول تعليق لها

كشفت الإعلامية المصرية أميمة بدري عن استعادتها القدرة على الكلام والنطق وتحسن حالتها الصحية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها فقدان صوتها فجأة بسبب أزمة نفسية مرت بها.

