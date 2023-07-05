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فن

اعلامية مصرية شهيرة تستعيد النطق بعد أن فقدت قدرتها على الكلام وهذا أول تعليق لها

2023-07-05 | 02:40
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اعلامية مصرية شهيرة تستعيد النطق بعد أن فقدت قدرتها على الكلام وهذا أول تعليق لها
اعلامية مصرية شهيرة تستعيد النطق بعد أن فقدت قدرتها على الكلام وهذا أول تعليق لها

كشفت الإعلامية المصرية أميمة بدري عن استعادتها القدرة على الكلام والنطق وتحسن حالتها الصحية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها فقدان صوتها فجأة بسبب أزمة نفسية مرت بها.


وفي التفاصيل، قالت أميمة على حسابها عبر "فيسبوك" إنها تماثلت للشفاء واستعادت نطقها بفضل الله ودعاء محبيها، وأضافت: "شكراً لله وشكراً ليكم بفضل دعواتكم الحمد لله أنا بقيت كويسة خلاص وتمام وبعرف أتكلم".

وأشارت الاعلامية المصرية إلى أنها تماثلت للشفاء واستعادت نطقها بفضل الله ودعاء محبيها، وتابعت: "شكراً لله وشكراً ليكم بفضل دعواتكم الحمد لله أنا بقيت كويسة خلاص وتمام وبعرف أتكلم".
كما لفتت أميمة الى أنها حالياً لا تستطيع الرد على الاتصالات، وما زالت تخضع لعلاج بسيط، مضيفة: "فاضلي حاجات بسيطة ومش قادرة أرد علي أي تليفونات".
هذا وحرصت على توجيه رسالة شكر لكل شخص اطمأن على صحتها، مطالبةً إياهم الدعاء لها بالشفاء التام.
 
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