بعد ازمة طلاقه.. حسن شاكوكش يتعرض للانتقادات بعد حفله في بيروت

أحيا الفنان المصري حسن شاكوش حفلًا غنائيا في بيروت، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، في اول اطلالة له في لبنان بعد ازمة طلاقه من زوجته والجدل الكبير الذي اثير حول القضية.



