بعد ازمة طلاقه.. حسن شاكوكش يتعرض للانتقادات بعد حفله في بيروت

لكن تعرض فنان المهرجانات لانتقادات واسعة بسبب مظهره، إذ ظهر بسروال واسع ملون ونسقه مع توب فضفاضة سوداء اللون، الامر الذي عرضه للانتقادت من قبل بعض المتابعين.
فقالت إحدى المتابعات: "ماذا يرتدي؟" وأضافت أخرى: "يبدو وكأنه يرتدي بيجاما".
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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
خرج الفنان المصري احمد سعد عن صمته اخيرا بعد الازمة التي واجهته في في حفله الاخير في تونس والخلاف الذي نشب بينه و بين منظمة الحفل، حيث انفعل ووجه اليها كلاما قاسيا قائلا "اخرسي".
أعربت الفنانة السورية قمر مرتضى عن استيائها من الطريقة التي تم التعامل بها من قبل المخرج السوري سيف الدين سبيعي وصناع مسلسل "العربجي"، الذي شاركت فيه في موسم رمضان المنصرم.
تطورت الأزمة المتعلقة بالإعلامية المصرية رضوى الشربيني في الساعات الأخيرة، حيث قدم المحامي أشرف فرحات ، مؤسس حملة "تطهير"، بلاغًا للنائب العام يطالب بسرعة محاكمتها بتهمة الإساءة للرجال المصريين جميعًا من خلال وصفهم بـ"الخراف" في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.