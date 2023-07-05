تدافع وشجار لحظة وصول تامر حسني الى احد دور السينما

وظهر في مقاطع فيديو، لحظة وصول تامر الى الصالة ما سبب تدافعًا شديدًا وحتى إغماءات بين الجمهور الراغب في التقاط الصور التذكارية معه.

والتدافع حدث ايضا أمام شباك التذاكر بعد ان كان قد أعلن تامر عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" عن تواجده في سينما "مول مصر" للاحتفال مع الجمهور بنجاح فيلم "تاج".