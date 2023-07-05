تدافع وشجار لحظة وصول تامر حسني الى احد دور السينما
سبب إعلان الفنان المصري تامر حسني عن حضوره عرض فيلمه الجديد "تاج" في حدوث حالة من الازدحام والهرج والمرج والتدافع والمشاجرات فور وصول تامر إلى إحدى صالات السينما بأحد المولات الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر.
وظهر في مقاطع فيديو، لحظة وصول تامر الى الصالة ما سبب تدافعًا شديدًا وحتى إغماءات بين الجمهور الراغب في التقاط الصور التذكارية معه.
والتدافع حدث ايضا أمام شباك التذاكر بعد ان كان قد أعلن تامر عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" عن تواجده في سينما "مول مصر" للاحتفال مع الجمهور بنجاح فيلم "تاج".