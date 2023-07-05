منظمة حفل أحمد سعد في تونس توضح حقيقة الخلاف الذي حصل بينهما

وقالت المنصوري ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ، أن الخلاف نشب بسبب تداول معلومات غير صحيحة بين الجانبين، لكن تم حل الأزمة.

وأشارت إلى أن الإشارة إلى دفعها مبلغ 80 ألف دولار خلال المشادة الكلامية مع سعد كانت تشير إلى تكلفة الحفل بشكل عام وليس أجره. وأكدت أن حفلة الفنان المصري كانت ناجحة وتفاعل معها الحضور، وعبّرت عن خسارتها المادية جراء تنظيم الحفل، مشيرة إلى أنها جديدة في هذا المجال.

وفي ختام حديثها ، أكدت المنصوري أنه لا يوجد مشكلة شخصية بينها وبين أحمد سعد، واعتذرت عن التوتر الذي حدث وأعربت عن اعتذارها للجمهور.