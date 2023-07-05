وفي بلاغه، اكد فرحات أن رضوى الشربيني قامت بتوجيه إساءة للرجال في منشورها، مشيرا الى ان هذا المنشور يعتبر سبًا وقذفًا للرجال وفقًا للقانون المصري.

وطلب المحامي في نهاية بلاغه سرعة تحريك الدعوى الجنائية ومحاكمة الشربيني، خاصةً أن هناك حالة من الغضب تسيطر على العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبو بمنع ظهورها الإعلامي.

من جانبها، قامت رضوى الشربيني بحذف المنشور الذي أثار الجدل، وذلك بعد بيان أصدرته قناة "سي بي سي"، القناة التي تذاع عليها برنامجها الشهير "هي وبس"، حيث أوضحت أنها تمت إحالتها للتحقيق وأنها لا تعبر عن سياسة القناة ولم تنشر تلك الكلمات عبر أي منصة رسمية تخصها أو برنامجها.